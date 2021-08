VIDEO ja BLOGI | Valitsuse plaan: tööandja saab vaktsineerimata töötaja teisele ametikohale üle viia

See tähendab, et kui risk nakatuda on kõrgem, peab olema tööandjal ülevaade töötajate vaktsineeritusest. Juhul, kui töötaja pole vaktsineeritud ja ei soovi seda teha, oleks uue määruse järgi tööandjal õigus kasutusele võtta meetmed, näiteks nõuda töötajalt maski kandmist või paigaldada muud tõkestamise meetmed.

Kui töötaja sellega ei nõustu, siis on töötajal õigus ta vallandada. Aga Kaja Kallas lubas, et kedagi niisama vallandama ei hakata, kuna Eestis on tööjõupuudus ja iga töötaja on kulla hinnaga. Enne vallandamist peab tööandja proovima anda endast kõik, et töötajat hoida. Alles siis, kui töötaja ei nõustu kõigi pakutud lahendustega, on ta võimalik vallandada. See on kusjuures nii praegu ka kehtivas seadusandluses. Uue määrusega lisanduks sinna lihtsalt nakkusohutuse aspekt.