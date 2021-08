Presidendi kantselei esitles uut pääslahoone ja väliala arhitektuurilahendust

Konkursi võitjaid inspireeris enim just kogu sealne barokkstiilis kompleks ise. "See oli protsess, milles keskendusime, kuidas võimalikult delikaatselt lahendada seda uut hoonet ja neid paviljone. Samas peaks see uus pääslahoone olema ikkagi piisavalt esinduslik, et ta ei saa ka liiga madalat profiili hoida," arutlesid idee kavandi kaasarhitektid Eva Kedelauk ja Kirke Päss ideede teostamise protsessi.