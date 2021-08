Vilniuse rahutustel kinni peetute hulgas on kolm tuntud „pereväärtuste” kaitsjast naist. Pooled on töötud ja kolmandik karistatud

Tegemist on kolme tuntud naisega, vahendab Leedu Delfi.

Esimene neist on parlamendiliikme Valdemaras Valkiūnase abi Nendrė Černiauskienė. Eelmistel valimistel kandideeris ta 0,25% häältest saanud Leedu Rahvuspartei esinumbrina. Erakonna liikmed on silma paistnud homofoobse retoorikaga ja üks kandidaat Pranciškus Valickas on kohtu all vaenu õhutamises süüdistatuna. Erakonna programmis on öeldud, et eesmärk on Leedu Euroopa Liidust väljaastumine.

Černiauskienė ei olnud 10. augusti meeleavalduse korraldajate hulgas, aga kutsus inimesi seimi juurde kogunema.

Vahistati ka kaks Perekonnaliidu naisaktivisti Vitolda Račkova ja Adelina Sabaliauskaitė. Nemad on välja paistnud sellega, et tegid karantiini ajal reportaaže koroonahaiglatest. Nad on aktiivselt osalenud erinevatel protestiaktsioonidel karantiinipiirangute ja LGBT-kogukonna vastu ning kahtlustatakse, et nad olid ka Dieveniškeses, kui seal toimus kohalike elanike protestiaktsioon ebaseaduslike migrantide sinna paigutamise vastu.

Leedu politseiülem Renatas Požėla ütles, et pool rahutustes osalemise eest kinni peetutest on töötud ja kolmandik kohtulikult karistatud.

„Kümme on kohtulikult karistatud, paragrahvid on erinevad: kelmus, perevägivald, ühiskondliku korra rikkumine, ebakaines olekus autojuhtimine. Osa kuritegudest ei ole toime pandud Leedus,” ütles Požėla LRT-le.

„Veel üks huvitav moment on see, et 26-st üheksa on naised ja 26-st 13 tööhõiveteenistuse kliendid,” lisas Požėla.

Vilniuse ringkonnaprokuratuur esitas kohtule taotluse kõigi 26 vahi alla jätmiseks.