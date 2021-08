Arstist riigikogu liige kritiseerib vaktsineerimise korraldust: "Kui mina oleks niimoodi arstina käitunud, mul oleks enamik haigeid surnud olnud!"

Kaks tundi väldanud sotsiaalkomisjoni istungil, kus räägiti COVID-19 ja vaktsineerimisega seotud küsimustest, võttis lõpus veebi teel sõna riigikogu liige Hele Everaus, kes on oma erialalt arst ning ka Euroopa Nõukogu Bioeetika juhtkomitee liige.

Esmalt kritiseeris Everaus vaktsineerimise töörühma väljaütlemisi selle kohta, et neil ei olegi konkreetset töökava ja seda töökava ei ole nende sõnutsi isegi vaja, kuna olukord on muutuv.

"Mina arstina ei kujuta ette, et asi saab niimoodi toimida," ütles Everaus. "Asi ei saa toimida lihtsalt niisama. Võib-olla need vahepealsed apsakad selle taga ongi."

Seejärel pöördus Everaus Tanel Kiige poole ja tõi välja, et keegi pole justkui vaktsineerimise eest üldse vastutanud, kõik on kuidagi laiali. Everausil on kahju, et riik pole ettevõtjate selgeid ettepanekuid aktsepteerinud, ning ta päris, kas vaktsineerimisbussidega poleks võinud mitte varem alustada.

Everaus ütles, et tal ei ole siiani selgeid vastuseid.

"Kui mina oleks niimoodi arstina käitunud, mul oleks enamik haigeid surnud olnud!" ütles ta emotsionaalselt. "Ma väga palun, et te ei ütleks nagu härra Seer, et jah, me otsustasime, et me ei tee mingit selget töökava. Kas tõesti on nii? Nii ei saa ju olla!"

Everaus ütles, et Eesti inimesed on segaduses ja pole saanud õiget informatsiooni. "Ma väga vabandan, aga kui te heast tahtest eraettevõtjaid kuulda ei võta, siis keda te üldse kuulda võtate?"

Ta lisas, et ta on oma avalduses ehk liialt emotsionaalne, aga sellegipoolest ei ole isegi pärast sotsiaalkomisjoni istungil tutvustatud mõtteid ikka veel konkreetset plaani tulevikuks.

"Ma väga loodan, et sotsiaalministeerium saab jalad alla, minister vastutab selle eest. Soovin jõudu tegutsemiseks."

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik vastas selle peale: "Sellega, et on vaja teha, olen nõus, ja sellega, et pole olnud piisavalt infot, olen ka nõus. Aga oleme ausad, infoga ongi see, et ta pidevalt muutub."