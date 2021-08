Poola sai seimis heaks kiidetud meediaseaduse eelnõu pärast USA-lt tõsiselt noomida

Washington oli hoiatanud, et Discovery omanduses oleva uudistekanali TVN24 litsentsi uuendamata jätmine seab ohtu tulevased investeeringud Poolasse. Opositsioonipoliitikute sõnul on aga eelnõu rünnak meediavabaduse vastu, vahendab Reuters.

USA välisminister Antony Blinken ütles, et Washington on „sügavalt mures” eelnõu vastuvõtmise pärast seimis. Blinkeni sõnul on see suunatud kõige vaadatavama sõltumatu uudistekanali ja ühe suurema USA investeeringu vastu Poolas.