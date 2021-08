GRAAFIKUD | Ööpäevaga lisandus 378 uut nakatunut, 81% vaktsineerimata

Ööpäeva jooksul avati 9 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 64 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 62 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 38 inimest (59,4%). Haiglaravil viibivatest patsientidest 58 ehk 90,6% on vaktsineerimata (neist sümptomaatilise COVIDi tõttu vajab haiglaravi 55 inimest).

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 679 283 inimesele, kellest 90 710 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 588 573 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 5737 doosi, kokku on manustatud 1 190 147 vaktsiinidoosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 60,5%.