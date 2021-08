VIDEO | Tartu Rimisse kerkinud "purskkaev" sundis toidupoe mitmeks tunniks sulgema

Juhtum leidis aset kolmapäeva pärastlõunal orienteeruvalt 15:30. Rimi pressiesindaja sõnul suunati kliendid koheselt poest välja ning kutsuti abi. "Ei saa öelda, et kliendid oleksid juhtunust paanikasse sattunud, pigem tuli nii mõndagi veenda, et ostlemine ei saa enam jätkuda," kirjeldas Rebase Rimi töötaja.

"Ilmselt oli tegu üldise kanalisatsiooni võimetusega niivõrd suure sademete hulgaga hakkama saada," kommenteeris Rimi pressiesindaja Katrin Bats ning lisas, et täpsemate detailide väljaselgitamisega tegeleb hetkel Rimi tehnikaosakond. Tema sõnul on juhtumi kahjusid veel vara hinnata, kuid arvestatav kulu on juba puhastustiimi kaasamine.