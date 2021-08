Kamtšatkal kukkus järve helikopter 16 inimesega pardal. Pääseda õnnestus kaheksal

Interfaxi allikas transpordijärelevalveteenistuses ütles, et esialgsetel andmetel tekkis Mi-8-l tehniline rike ja piloodid otsustasid maanduda, aga piirkonnas oli udu ja pea nullnähtavus, mille tõttu võis meeskond teha vea, mis viis katastroofini.

Teine allikas ütles Interfaxile, et kopter oli välja lastud 1984. aastal. Lennufirma teatas, et kopterile tehti mullu kapitaalremont ja selle tehniline seisund vaadati üle enne iga lendu.

Ellujäänuid aitasid Kronotski looduskaitseala töötajad. Selle pressiteenistusest öeldi, et ellujäänud ujusid ise 8–9 meetri sügavuselt pinnale.

Veetemperatuur järves on praegu maksimaalselt 5–6 kraadi ja pikalt seal ellu ei jää.

„Neljapäeval kell 9.25 kohaliku aja järgi (00.25 Moskva aja järgi) oli järvel udu, nähtavus ei ületanud sadat meetrit. Me kuulsime helikopteri müra, aga ei näinud seda. Hääle järgi lendas see järve kohal ja hakkas pöörama kordoni poole. Siis kostis kõva pauk – helikopter langes vette. Me lasime kohe vette kaks kaatrit ja 3–4 minuti pärast jõudsime õnnetuskohta, mille tegime kindlaks laine järgi,” ütles looduskaitseala inspektor Jevgeni Denges.