Leedus hakatakse uurima ka seimi liikmete osalemist rahutustes

Leedu siseminister Agnė Bilotaitė nimetas skandaalseks mõnede seimi liikmete osalemist rahutustes. Bilotaitė sõnul on see riigivastane tegevus ja parlamendiliikmetel tuleb selle eest vastust anda, vahendab LRT.

„Ma pean skandaalseks, et selles riigivastases tegevuses osales aktiivselt ka teatud osa seimi liikmetest. Me nägime seda eile, nägime nägusid ja ma arvan, et sellele tuleb anda vastav hinnang,” ütles Bilotaitė eile.