Välisminister Liimets: poliitiliselt juhitud illegaalne migratsioon tuleb peatada

Välisminister Eva-Maria Liimets kinnitas Leedu ja Läti välisministritele, et nad ei ole selles olukorras üksi ning nii Balti riigid kui Euroopa Liidu liikmesriigid on omavahel solidaarsed ja abistavad üksteist. „Valgevene poolt üle EL-i ja NATO välispiiri suunatud inimvoog on Valgevene režiimi poliitiliselt korraldatud hübriidrünnak,“ rääkis välisminister Eva-Maria Liimets. „Tegu ei ole pelgalt Leedu ega Läti probleemiga – Balti riikide solidaarsusest ja koostööst lähtuvalt on selge, et me ei tohi ühiselt lasta õõnestada meie regiooni julgeolekut,“ lisas välisminister.

Välisministrid nentisid, et lahenduse võti on suhtlus rände lähteriikidega, kellele tuleb selgitada, kuidas Valgevene režiim nende kodanikke poliitiliselt ära kasutab. „Iraagi valitsuse otsus sulgeda lennuliinid Iraagi ja Valgevene vahel on hea näide rahvusvaheliste suhete olulisusest keeruliste probleemide lahendamisel, kuid Iraak ei pruugi jääda viimaseks riigiks, kelle kodanikke režiim poliitiliselt juhitud inimkaubandusse tõmmata üritab. Nii Euroopa Liit tervikuna kui liikmesriigid peavad olema reaktsioonivalmis ja sekkuma olukorda varases faasis, et ennetada survet Euroopa Liidu välispiirile,“ lisas Liimets.

Välisministri sõnul on ülimalt oluline probleemi rahvusvahelisel tasandil teadvustamine ning koostöö tõhustamine. Ka 6. augustil toimunud Balti riikide peaministrite kohtumisel vastu võetud ühisavalduses kinnitatakse otsustavust kaitsta Euroopa Liidu välispiiri Valgevenest juhitud illegaalse migratsiooni eest.

Leetu on tänavu jõudnud Valgevenest veidi üle 4000 illegaalse piiriületaja, Läti on piiril kinni pidanud ligi 350 ebaseaduslikku migranti. Eesti on saatnud Leetu kümnest politseinikust koosneva ESTPOL5 üksuse ning toetab Leedut ka EL elanikkonnakaitse mehhanismi ja Frontexi ühisoperatsioonide raames. Lisaks ekspertabile on Eesti aidanud Leedut okastraadi, mehitamata õhusõidukite ning telkidega. Samuti on Eesti kasutanud täiendavaid võimalusi Leedu toetamiseks diplomaatia kaudu.