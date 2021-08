Ministrid Riisalo ja Kiik esitavad Maarjo Mändmaa sotsiaalministeeriumi kantsleriks

„Kantsleri positsioon ministeeriumide juures on üks kõrgemaid Eesti riigi juhtimises. Sotsiaalministeeriumi valitsemisala moodustab pea poole Eesti riigi eelarvest. Me vastutame nii pensionide, lapsetoetuse, vanemahüvitise, töötuskindlustuse kui ka raviteenuste eest. Seesuguse ministeeriumi juhtimine nõuab inimeselt riigimehelikkust, empaatiatunnet, juhtimiskogemust ja valdkonnasisulisi kompetentse. Nendele ootustele vastas nii minu, kui tervise- ja tööministri Tanel Kiige silmis kõige enam Maarjo Mändmaa,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

„Maarjo Mändmaa on kahtlemata tugev ja kompetentne juht, kelle üheks plussiks on varasem ministeeriumi juhtimise kogemus. Ootused uuele kantslerile on nii ühiskonna kui ka valdkonna poolt suured ning ametisse sisseelamise aega sisuliselt ei ole. Oluline on tagada toetav tööõhkkond, ministeeriumi valitsemisala asutuste tulemuslik koostöö ning uuenduslikke lahendusi toetav strateegiline vaade nii COVID-19 kriisi lahendamisel kui laiemalt,“ sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.