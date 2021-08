Politsei: vaktsiinivastaste meeleavaldust pole registreeritud. Leedu rahutuste kordumist ei kardeta

"Politsei on kursis sotsiaalmeedias ürituse kohta üleval oleva infoga, kuid politsei- ja piirivalveametis praegu seda avaliku koosolekuna registreeritud ei ole", ütles asutuse pressiesindaja Kristi Raidla Delfile. Ta täpsustas kehtivat korda: "Üritus tuleb avaliku koosolekuna registreerida, kui selle pidamine nõuab liikluse ümberkorraldamist või sellel on planeeritud püstitada näiteks telk, lava, tribüün vms või kasutada heli- ja valgustusseadmeid."

Raidla lisas, et selline koosolek tuleb registreerida hiljemalt neli tööpäeva enne koosoleku pidamise päeva. "Avalikul koosolekul peab olema korraldaja, kes vastutab ürituse turvalisuse eest. Tulenevalt koroonaviiruse levikust tuleks koosoleku planeerimisel selle ohutuks pidamiseks konsulteerida ka terviseametiga," ütles politsei esindaja.

Kui algselt oli sündmus kavandatud toimuma Tallinna lauluväljakul, siis nüüd on märgitud uueks toimumispaigaks Russalka rand. Lauluväljaku juht Urmo Saareoja ei teadnud sellest plaanist aga midagi. Kui laulupidude toimumispaigaks leidnukski vaktsiinivastaste meeleavaldus aset, oleks Saareoja sõnul küsitud viimastelt nii luba, raha kui ka koroonapassi.

Raidla sõnul pole politseil praegu alust arvata, et Leedus toimunud vaktsiinivastaste rahutused Eestis korduda võiksid. "Politsei ülesanne on tagada inimeste turvalisust ja politseitöö üheks igapäevatöö osaks on hinnata erinevaid võimalikke ohte, nende realiseerumise võimalust ning olla valmis erinevateks turvalisust mõjutada võivateks sündmusteks," ütles ta. "Suuremahulisemate sündmuste puhul kaasatakse vajadusel täiendavat ressurssi ja vastavalt olukorrale saab ressurssi ka erinevate piirkondade vahel jagada," lisas pressiesindaja.