FOTOD | "Kahjud ei ole väikesed" – kirjandusmuuseumi kogu sai Tartu uputuses kannatada

"Seoses remonttöödega oli vihmavee juurdevool remonditavasse saali ja selle all olevatesse ruumidesse suur," ütles muuseumi direktor Tõnis Lukas. Ta ütles, et veekahjustusi on saanud Eesti kultuuriloolise arhiivi ja rahvaluulearhiivi materjalid. "Kohale tuleb ka ehituse omanikujärelevalve esindaja, kes vaatab seoseid remondi ja kahjustuste vahel," lisas ta.