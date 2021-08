Teadusnõukoja liige, viroloog Irja Lutsar tõdes, et koroonaviirusesse nakatumine on tõusuteel kogu Euroopas . Ta rõhutas, et eelkõige aitab praegu vaktsineerimine, mitte niivõrd piirangute kehtestamine. Kuigi ka vaktsineeritud inimesed haigestuvad, on nende haiglasse sattumise tõenäosus Lutsari sõnul väike. See on omakorda oluline haiglakoormuse ohjamiseks.