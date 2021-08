Isamaa soovib Tallinnas Keskerakonna ainuvõimust "platsi puhtaks" lüüa

Isamaa erakond loodab seekord saada parema valimistulemuse kui eelmiste Tallinna KOV-i valimiste ajal. „Tahaksime saada vähemalt 20 000 häält“ lausus Reinsalu. „Aga ka 2013. aastal oli Isamaa toetus 3%, ent olime valimistel sellegipoolest teisel kohal,“ on Reinsalu optimistlik. Kindlat erakonda, kellelt valijaid üle võtta, Isamaal ei ole. „Valijad ei ole ju ühe erakonna külge sulatatud. Näeme võimalike toetajatena kõiki, kes Isamaaga ühiseid väärtuseid jagavad.“ Küsimuse peale, kuidas erakond nii suure valijaskonna kindlustada kavatseb, teatab Reinsalu, et kõige olulisem on valijatele uut väärtussüsteemi tutvustada ja vanade väärtuste viletsuses veenda. „Kõige alus on keskerakonna ainuvõimu kukutamine!“ Tähtsaimaks valimislubaduseks peab Reinsalu Tallinna haridussüsteemi täielikult eestikeelseks muutmist.

Ürituse alguses tõi Helir-Valdor Seeder välja venekeelse asjaajamise ja suhtlemise suurenemise. Ka Urmas Reinsalu rõhutas kampaaniast kõneldes eestikeelse hariduse tähtsust. Tema arvates on võimalik, et Tallinna haridussüsteem oleks 2027/28 kooliaastaks täielikult eestikeelne. Esimese sammuna tuleks Reinsalu sõnul ametisse määrata eestikeelne abilinnapea. Samuti tuleks koolijuhid, kes eesti keelt ei valda või sellele ideoloogiliselt vastu on, vallandada – „plats puhtaks“. Muukeelsete laste vanemate pahameelt Isamaa erakond ei karda: „See on linnavalitsuse ja Keskerakonna poolt olnud tahtlik manipulatsioon. Tegelikult paljud lapsevanemad tahavad, et nende lapsed konkurentsivõimelise hariduse saaks.“