Isamaa lubab Tallinnas "platsi puhtaks" lüüa. Kuidas peaks erakonna toetus praegusest madalseisust üle saama, veel ei selgu

Reinsalu sõnul on Isamaal kõigi aegade pikim ja tugevam kandidaatide nimekiri. Osasid liikmeid tutvustati ka üritusel. Tallinna linnavalitsusse kandideerivad näiteks Riho Terras, Riina Solman, Raivo Tamm, Sven Sester ja Tiit Meren. Lisaks astus lavale kirjanik Mihkel Mutt, kes teatas Isamaa erakonnaga liitumisest. Kirjaniku sõnul on KOV-i juhtimine nagu koduse majapidamise juhtimine. „Olen mures nihete pärast – inimene, kes tunneb, et asjad on nihkes ja tahab nihked tagasi pöörata, otsib neid, kellega koos tegutseda.“ sõnas ta. Ka Mutt kandideerib Tallinna linnavalitsusse.