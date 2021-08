Mupo ja terviseameti reid ühistranspordis: kolme tunni jooksul jagati välja 303 maski

Mupo inspektorite sõnul on pilt ühistranspordis maski kandmise seisukohalt veidi paranenud, kuid jätkuvalt on igas bussi-trammis liiga palju ilma kaitsva näokatteta inimesi. Seda näitavad kõnekalt tänahommikused numbrid - 3 tunni jooksul anti välja 303 maski inimestele, kel seda ees polnud.

Endiselt paistavad enim välja just noored, kes on maskikandmise suhtes ükskõiksed. Leidub ka neid, kes arvavad, et vaktsineerimine vabastab nad maskikandmise kohustusest, aga on ka hajameelseid unustajaid. Valdavalt võetakse pakutav mask vaidlusteta vastu. Keeldujateta siiski ei läinud - neid oli erinevatel põhjustel kuus - kes tervise, kes tõekspidamiste tõttu.