Lätis peeti eile kinni 77 migranti ja öösel juba eriolukorra ajal ei lastud üle piiri 56 isikut

Kokku on 6.-10. augustil ebaseadusliku piiri ületamise katse eest Lätis kinni peetud 295 inimest. Sel aastal on neid kokku 355.

Läti kaitseväe ülem Leonīds Kalniņš ütles täna Läti Raadiole, et Läti-Valgevene piir ei ole eriti hästi varustatud. On kohti, kus „tekivad augud”. Sinna on piirivalve ja kaitsevägi organiseerinud täiendavaid patrulle. Lisaks sellele on piiritsooni paigaldatud erinevaid jälgimisseadmeid. Kalniņši sõnul oli kaitsevägi täielikus valmisolekus juba enne valitsuse otsust eriolukorra kehtestamise kohta.