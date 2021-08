BBC kätte sattus Vene erasõjafirma Wagner võitleja Liibüasse maha jäetud tahvelarvuti

Dokument annab aimu selle kohta, kes võib operatsiooni finantseerida ja toetada. Nimekirjas on vahendid, mida on vaja „sõjaliste eesmärkide saavutamiseks”, sealhulgas neli tanki, sadu Kalašnikovi automaate ja tehnika viimase sõna järgi radarisüsteem.

Üks sõjaline analüütik ütles BBC-le, et mõned relvadest on kättesaadavad ainult Vene armeele. Teine ekspert, Wagneri spetsialist ütles, et nimekiri viitab Dmitri Utkini osalusele. Utkin on Vene sõjaväeluure endine töötaja, kes arvatakse olevat Wagneri asutanud ja andnud sellele oma nime (tema endine kutsung).