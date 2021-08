Moskva Vilniuse rahutustest: Läänes ei ole „liberaalset loori”, kui oma kodus proteste maha surutakse

„2021. aasta 10. august. Leedu politsei kasutas Leedu parlamendi juures protestinute vastu pisargaasi. On kannatanuid. „Demokraatia ei ole anarhia ja vabadus protestida ei ole vabadus kasutada vägivalda,” öeldakse Leedu presidendi Nausėda pöördumises,” kirjutas Zahharova oma Telegrami kanalis.

„Kuhu on äkki kadunud see demokraatlik hõng ja liberaalne loor Lääne partneritel ja nende satelliitidel, kui asi läheb sisemise olukorra juhtimise ja protestide mahasurumiseni enda juures kodus?” küsis Zahharova, kelle postitusele oli lisatud teemaviide „see on midagi muud”.