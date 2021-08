ERISAADE | Presidendi otsimise protsess on naeruvääristatud, see on juba suurem farss kui eelmine kord!

Ei pea lugema Soome meediat saamaks aru, et Eesti presidendi valimiste protsess on pööratud juba täielikuks farsiks. Mis seis on vaid loetud nädalad enne seda, kui riigikogus peaks asutama kandidaatide suhtes hääletama? Eesti Päevalehe ja Delfi ajakirjanikud leiavad, et poliitikud ja parteid lubasid eelmistest riigipea valimistest õppida, kuid läbinähtavalt leiti üles valed õppetunnid. Delfi „Erisaate“ stuudios arutavad riigi esimese inimese leidmise seisu Eesti Päevalehe poliitikaajakirjanik Kärt Anvelt ja arvamustoimetaja Krister Paris. Saatejuht on Raimo Poom.

Eesti üks kogenenumaid poliitikaajakirjanikke Kärt Anvelt tuli puhkuselt tagasi ja pidi kohe uuesti presidendi valimistega tegelema hakkama. Ta nendib, et kui poliitikud lubasid kuu aega tagasi, et kandidaat on praeguseks kindlasti olema, pole see üldse mitte nii. „Seis on selline, et meil on 20 päeva valimisteni. Meil ei ole presidendi kandidaati. Meil pole isegi presidendi kandidaadi kandidaati,“ tõdes Anvelt.

Ainus lootus on nüüd tema sõnul tulevasele esmaspäevale kavandatud riigikogu erakondade uuel kohtumisel, kus on palutud taas kõigil nimesid esitada. Aga imesid ta eriti ei usu. „Eile kõlas palju läbi sellist, et saaks me vähemalt esitada kandidaadi, kellel on koalitsiooni ehk Keskerakonna ja Reformierakonna hääled taga. Tundub, et nad on suhteliselt peata,“ lausus ta.

Anvelt oli ka väga kriitiline senise protsessi suhtes, eriti selles osas, kuidas koheldi Tarmo Soomeret. „See on hästi-hästi kole tendents, et kui annad inimesele signaali, et oled ta taga, saadad fraktsioonidega kohtuma ja väntsutad põhimõtteliselt läbi. Selline lähenemine mulle ei meeldi,“ märkis ta. „Mina pole milleski enam kindel. kogu protsessi on valesti aetud. Oleks pidanud fraktsioonide esimehed koos maha istuma ja hakkama isekeskis välistamise meetodit rakendama. Praegu on kõigu protsessi naeruvääristatud,“ võttis ta asja kokku.