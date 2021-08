Tallinna koolides saab vaktsineerida alates 21. augustist

„Selleks, et koolitöö saaks algaval õppeaastal tavapärasel viisil toimuda, kutsume eraldi vaktsineerima õpilasi. Loomulikult on vaktsineerimine vabatahtlik ja lapsevanem peab selleks andma oma nõusoleku. Olen kindel, et meie inimesed, sealhulgas õpilased, kes PISA testide poolest on arenenud riikide tipus, suudavad kriitiliselt analüüsida ka praegust olukorda, vaktsineerimise poolt- ja vastuargumente ning teevad teadliku valiku,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart.