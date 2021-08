Carmen Pritson-Tammest ei saa Kiili Gümnaasiumi õpetajat

Twitteris ringleb video, kus Pritson-Tamme õpetajaametist loobumisest räägib. Naise sõnul otsustasid nad koos koolidirektoriga, et jätavad selle projekti praegu pooleli. „See ei ole minu jaoks kaotus, vaid ma ütlen, et see on nende laste jaoks kaotus,“ ütleb Carmen Pritson-Tamme videos.