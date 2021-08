BLOGI | Mari-Anne Härma: sügise alguseks ei ole võimalik nakatumist alla saada

Mari-Anne Härma sõnutsi ei ole terviseameti hinnangul enam võimalik nakatumise kasvu noorte ja tööealiste seas pidurdada, mis tähendab, et sügise alguseks nakatumist alla ei ole võimalik saada. Ta lisas, et nakkav deltatüvi toob kaasa kõrgema nakatumise noorte seas ja ka selle, et haiglatesse satub rohkem inimesi. Härma sõnul on kasvanud siseriiklik nakatumine, iga kümnes juhtum on toodud sisse välismaalt.

Minister Tanel Kiik rõhutas, et tõhusaim viis enda kaitsmiseks ja haiglakoormuse vähendamiseks on vaktsineerimine. Kiik selgitas, et valitsuse eilne otsus, et tööandjatel on võimalus riskianalüüsi käigus näidatud kõrgema nakkusriskiga ametikohtadel töötavatelt inimestelt nõuda vaktsineerimise või koroona läbipõdemise tõendit või alternatiivina värsket koroonatesti, tähendab soovi tagada ohutu töökeskkond kõikidele inimestele. Kiige sõnul ei tähenda see seda, et valitsus õhutab kedagi vallandama.

Kiik selgitas ka, et Euroopa Liidus on kokku lepitud, et kui inimesel on ette näidata vaktsineerimistõend, siis teda piiril ei testita. Samas nentis minister, et kui mõni riik seda teha soovib, siis on neil see õigus. Eesti seda aga ei tee.

Vaktsineerimise korraldamise töörühma juhi Marek Seeri hinnangul oli eelmisel nädalal vaktsineerimise tempo hea. Ta tõdes, et Janssenil on tarneraskused, mistõttu ei ole sel nädalal seda vaktsiinisorti Eestisse oodata. Siiski tasub Seeri sõnul lasta end vaktsineerida Pfizeri või Modernaga. Ta lisas, et tehtud on koolitusi, et saada juurde süstijaid.