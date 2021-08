Sakslasi utsitatakse vaktsineerima: testid muutuvad tasuliseks, aga vaktsineerimata inimesed ilma testimata siseruumidesse ei pääse

Et õhutada enam inimesi end vaktsineerida laskma, teatas Merkel, et valitsus lõpetab 11. oktoobrist tasuta testimise. Erandiks on need, kellelt vaktsineerimist ei nõuta, näiteks lapsed ja rasedad naised, vahendab Reuters.

Saksa valitsus nõuab inimestelt restoranide siseruumidesse sisenemiseks, usutseremooniatest osavõtuks ja siseruumides sportimiseks vaktsineerimis-, negatiivse testi või koroonaviiruse läbipõdemise tõendit.

Vähem kui seitse nädalat enne Bundestagi valimisi kohtusid Merkel ja 16 liidumaa peaministrid, et arutada meetmeid nakatumise uue kasvu vastu deltatüve tõttu ja vältida ebapopulaarseid piiranguid.

„Halb uudis on, et vaktsineerimine on kaotanud oluliselt tempot,” ütles Merkel pärast kohtumist pressikonverentsil. „Ma loodan, et see kogub taas tempot pärast puhkusi. Vaktsineerimise mõttes ei ole me seal, kus peaksime olema.”

Saksamaal on koroonatestimine alates märtsist kõigile tasuta olnud. Kuigi umbes 55% sakslastest on täielikult vaktsineeritud, on tempo langenud.

Naaberriigi Prantsusmaal vaktsineerimistempo tõusis, kui president Emmanuel Macron avaldas plaani, mille järgi peab paljude igapäevaste tegevuste jaoks koroonapassi näitama, kuigi see tekitas ka massiproteste.

Merkel ütles, et tahaks, et täielikult oleks vaktsineeritud umbes 75% sakslastest.

Baieri peaminister Markus Söder hoiatas pressikonverentsil neljanda nakatumislaine eest.

„On selge, et see neljas laine tuleb ja kindlasti sügisel,” ütles Söder. „Praegune nakatumistempo ei ole piisav, et olla muretu.”

Söder lisas, et uut lukustamist ei tule, igal juhul mitte täielikult vaktsineeritute jaoks, sest siis oleks see põhiseadusevastane.

Merkel nõustus, et nii kaua, kuni vaktsiinid töötavad, peavad piirangud olema varasematest erinevad.