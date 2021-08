Leedu siseminister: rahutused seimi juures ja migrandilaagris olid koordineeritud

„Praegu näeme me kaht hästi organiseeritud aktsiooni – üht seimi juures, teisi sündmusi, mis toimusid Rūdninkais. See näitab, et kõik oli organiseeritud ja koordineeritud,” ütles Bilotaitė ajakirjanikele, vahendab Leedu Delfi.

„Olukord on selline, et see on hübriidrünnak, mida me näeme. Need protsessid, mis toimub ebaseadusliku migratsiooni kontekstis, kui meie jõud on koondatud piiri ja kaitstavate objektide juurde, kui tekivad sellised väljakutsed, sellised sanktsioneerimata algatused, ei ole see kodanike seisukoha väljendamine, vaid hästi organiseeritud riigivastane tegevus. Kui me peame oma korrakaitseametkondade jõud teistelt objektidelt ära kutsuma, võib seda tõlgendada ühemõtteliselt – hästi organiseeritud protsessina,” ütles Bilotaitė.