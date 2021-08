Leedus olid rahutused ka Rūdninkai migrandilaagris, õhku tõsteti helikopter

„Teisipäeva õhtul kaasati politsei, õhku tõsteti helikopter, et jälgida olukorda ülevalt. Praegu on olukord polügoonil stabiliseerunud, rahutused lõpetatud, aga tuleb öelda, et polügoonil on palju inimesi, tingimused ei ole kõige ideaalsemad. Need on paljudest rahvustest inimesed, on erinevaid konflikte, erineva suurusega rahutusi, nagu töötajad ütlevad, on see igapäevane. Seetõttu tuleb iga päev sellega tegelda,” ütles Bajarūnas.