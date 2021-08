FOTOD | Leedu politseiülema sõnul hilineti massirahutustele seimi juures, sest politseinikud olid mobiliseeritud mujal

Toimus politseioperatsioon meeleavaldajate minematõrjumiseks seimi juurest, et selle liikmed saaksid lahkuda, vahendab Leedu Delfi.

„Rahutuste korraldamise fakti kohta on alustatud kohtueelset juurdlust,” ütles Požėla õhtul ajakirjanikele.

Politseile tuli appi Leedu ühiskondliku julgeoleku teenistus.

Peakomissar kinnitas füüsilise jõu ja erimeetmete kasutamist meeleavaldajate vastu. Mitmel korral kasutati pisargaasi.

Požėla sõnul sai operatsiooni käigus üks politseinik kannatada.

„Minimaalne eesmärk oli tagada 75-meetrine distants seimist, pärast mida arenevad politseioperatsiooni edasised etapid vastavalt sellele, kuidas areneb olukord,” ütles Požėla. „Peamine eesmärk on tagada kogunemiste kohta käivate seaduse nõuete täitmine, isegi kui üritus ise toimub kogunemiste seadust rikkudes. Need asjad on dokumenteeritud ja loomulikult on vastutus ürituse korraldajatel.”

Požėla ütles, et ametiisikud on näinud meeleavalduse salvestust kogu päevast ja see on fikseeritud.

„Töötajad töötasid kogu päeva üritusel, mis välja antud loa järgi oleks pidanud lõppema kell 17.00, aga mõned inimesed ei läinud laiali, vaid kogunesid teatud kohtadesse seimihoone juures ja tegutsesid aktiivselt nii transpordi kui ka inimeste blokeerimiseks, nii et olukorra eskaleerumise tõttu langetati otsus alustada politseioperatsiooni,” selgitas Požėla.

Požėla ütles, et politseil oli vaja aega meetmete tarvitusele võtuks, sest töötajad olid mobiliseeritud teistes kohtades.

„Selleks oli vaja aega, sest meil tuli mobiliseerida politseinikke, koguda neid ühte kohta, sest nagu te teate, praegu on meil politseijõude vaja paljudes kohtades, me täidame paljusid erinevaid funktsioone,” selgitas Požėla.