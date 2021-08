Soome meedias nimetatakse Eesti presidendivalimisi naeruväärseks farsiks

MTV korrespondendi Petri Saraste hinnang on karm.

„Valimissüsteem on väga keeruline, mistõttu saab poliitikat teha. Kabinetid on olulises rollis. Kandidaatidele võib olla lausa poliitiline enesetapp teatada kandideerimisest liiga vara. Kandidatuur avalikustatakse pigem viimasel päeval,” ütles Saraste. „Nii kipub selgi korral juhtuma, kuigi viis aastat tagasi lubati, et see ei kordu kunagi. See oli täiesti naeruväärne farss.”

Helsingi ülikooli doktorant Veikko Jarmala tuletas meelde, et sellisel poliitilisel süsteemil on ajaloolised põhjused.

„Enne 1938. aastat ehk esimese iseseisvuse ajal ei olnud Eestis üldse presidenti. Riigijuhina tegutses peaminister. Kui 1992. aastal tehti uus põhiseadus, ei tahetud presidendile eriti võimu anda. Kodanikel oli autoritaarsest valitsemisest villand. Tseremoniaalsust peeti piisavaks, nii et president otsustati valida parlamendis või valijameeste süsteemiga,” ütles Jarmala.

MTV märgib, et presidendi roll pidi algselt olema vähem poliitiline, kui see välja kukkus, ja presidendi sisepoliitiline võim on Eestis praegu oluline. Jarmala sõnul suudab president mõjutada valitsuse moodustamist ning tähtsamate ametnike ja kohtunike nimetamist.

Eestis elava ettevõtja Wilma Schlizewski hinnangul on president kodanikele üsna kauge.

„Presidendi olemus on üsna erinev Soomes olevast. Meil on president „maa isa” või „maa ema” ja president võtab aktiivselt sõna erinevate asjade kohta. Eestis president nii palju seda ei tee,” ütles Schlizewski.

Schlizewski sõnul võib Eestis ka presidendi sool olla mõju sellele, kuidas temasse suhtutakse.

„Tänavatasemel on veidi sellist „mida need tüdrukud ka teavad” juttu ja kõik tüdrukud on kassapreilid,” ütles Schlizewski.

Ylele kommenteeris valimisi ERR-i poliitikatoimetaja Toomas Sildam.

„Praegusel hetkel otsitakse erakondades palavikuliselt sellist kompromisskandidaati, keda oleks valmis lisaks koalitsioonierakondade parlamendifraktsioonidele toetama ka vähemalt üks opositsioonierakond,” ütles Sildam.