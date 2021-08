Isamaa avalikustab täna oma KOV-nimekirja: linnapeakandidaadiks Reinsalu, nimekirjas ka Jüri Estam

Eesti taasiseseisvumise eel ERSP-sse kuulunud Estam ütles, et tegemist on justkui tagasitulekuga. "90-ndate alguses soovisime muutust ja iseseisvat Eestit. Täna võin selgelt välja öelda, et soovin näha muutust Tallinna linnajuhtimises ja just Isamaaga on sügisel võimalik see muutus saavutada. Keskerakonna omade eelistamisele ja Kõlvarti juhtimisele on aeg lõpp teha," ütles endine Eesti Kongressi liige Estam. "Selleks on aga vaja, et võimalikult suur osa Tallinna valijatest oma toetuse Isamaa kandidaatidele annaks. Kui mitte praegu, siis millal üldse?“ küsis ta.