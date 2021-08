Parteide reitingud: toetusprotsendid pole muutunud, Keskerakond püsib selgelt kolmandal kohal

Kui eelnevate kuude kaks peamist trendi on olnud EKRE toetuse tõus ning Keskerakonna toetuse langus, siis viimase nädalaga erakondade toetusprotsendid märkimisväärselt ei muutunud ning seega on need trendid vähemalt hetkeks peatunud.

Reformierakond jätkab liidrikohal ning nende edu teisel kohal oleva EKRE ees on 6 protsendipunkti. EKRE edu kolmandal kohal oleva Keskerakonna ees on 7,4 protsendipunkti.