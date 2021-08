EKRE noored taunivad piiranguid, sest surve "oleks õigustatud vaid äärmusliku, kogu ühiskonda ohustava kriisi puhul"

"Oleme jõudmas olukorda, kus vaktsineerimine on vabatahtlik ainult nimeliselt," kinnitas Sinise Äratuse esimees Eino Rantanen. "Igapäevaste tegevuste ulatuslik piiramine ning töölt vallandamise lihtsustamine teevad vaktsineerimise praktiliselt kohustuslikuks," lisas ta pressiteates.

Piirangud, mis võimaldavad avalikel üritustel ja tegevustes osalemist vaid vaktsineerimistõendi või PCR-testi alusel, on EKRE teatel selgelt mõeldud survestama inimesi end vaktsineerida laskma ja diskrimineerima neid, kes seda mingil põhjusel ei soovi.

72 tundi kehtiva testi pidev kasutamine ei ole paljudele Eesti inimestele taskukohane. Samuti on diskrimineeriv ja õigustamatu valitsuse eesmärk soodustada tööandjatel vaktsineerimata inimeste vallandamist, kinnitas erakonna noorteorganisatsioon.

Sellised survemeetodid oleks Sinise Äratuse kinnitusel õigustatud vaid äärmusliku, kogu ühiskonda ohustava kriisi puhul. Seevastu on Eesti koroonaviirusega toimetuleku poolest Euroopa paremate riikide seas ning nüüdseks on selge, et viirus kujutab endast tõsist ohtu vaid kindlatele riskigruppidele, teatas partei.