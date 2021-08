VIDEO ja FOTOD | Vägivald Vilniuses: vaktsineerimisvastased märatsesid tänaval, rünnati ajakirjanikke, üks politseinik sai vigastada

Maskivastased pidid meeleavalduse loa järgi kella 17ks laiali minema, mida nad aga ei teinud, blokeerisid selle asemel hoopis parlamendihoone väljapääsud. Olukord pole siiamaani rahunenud.

Politsei on suurte jõududega väljas. Pärast telekanali LRT ajakirjaniku ja operaatori ründamist kasutas politsei maskivastaste rahustamiseks pisargaasi. Meeleavaldajad on rünnanud politseinikke, peksnud neid kaigastega ja loopinud kividega. Praegu on seimi lähedal kolm kiirabibrigaadi. Meeleavaldajad hakkasid gaasist köhima, skandeerides "Häbi!". Leedu Delfi tetel on üks politseinik saanud vigastada. Milliseid vigastusi ta sai, pole seni avalikustatud.

Protesti kutsus kokku vaktsiini- ja maskivastane õpetaja Astra Astrauskaitė, kes teatas juba kella kolmeks päeval kontrolli alt väljunud protesti jälgides, et tema enam situatsiooni eest ei vastuta. Õhtutundideks ning pärast politsei sekkumist on jäänud Seimi juurde mässama paarsada inimest, kes blokeerivad saadikute väljapääsu parlamendihoonest. Riigi president on Gitanas Nausėda on palunud protestijaid lahkuda rahumeelsel ning tsiviliseeritud viisil.

Politseijõud on andnud teada, et pealinnas on on vähendatud politsei kohalolek juba protestile eelnevalt, sest paljud on Valgevene piirile appi saadetud. Enne pisargaasi tarvitusele võttu püüdsid jõud veenda protestijaid koos lastega lahkuma. Mitte kõik seda ei teinud.

Enamus saadikuid pääses Seimist välja päeval, jättes oma sõiduvahendid parklasse, kuid neid piirati ümber ning nõuti vastutusele võtmist. Teadaolevalt on jätkuvalt Seimis kinni pärast väljapääsude blokeerimist mitmed kommiteede liikmed.

Ka Eesti haiguseeitajad elavad protestidele internetivahendusel kaasa. Sotsiaalmeedias jagatakse aktiivselt pilte leedukate "võitlusest uue maailmakorra vastu" ning neid kiidetakse "diktatuuri vastu võitlemise eest". Meeleavaldused koroonameetmete vastu on vägivaldseks osutunud varasemalt Suurbritannias, Prantsusmaal ning Saksamaal.