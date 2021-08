Ekspert: Eesti ei ole sotsiaalkaitse tagamise poolest kindlasti migratsioonikriisiks valmis

Ramon Loik ütles Leedu migratsioonikriisi õppetundidest rääkides, et Eesti peaks kindlasti tugevdama immigrantide majutamise, toitlustamise ja esmaabiga varustamise võimekust. See tähendab, et lisaks politseile, sise- ja välisministeeriumile, päästjatele ja kaitseliidule tuleks kaasata ka sotsiaalkaitsesüsteem.

Otseseid kopeerimissoovitusi on keeruline ja võib-olla ka mitte kõige kohasem anda, sest igal riigil on piirikaitsega seonduvates olukordades ka oma spetsiifiline strateegia. Erinevalt Eestist on Leedul peaaegu 700 kilomeetrit maismaapiiri Valgevenega. Piirivalvetaktika sõltub paljuski piiri iseloomust, ja kuigi osad taktikad on universaalsed, ei söanda ma selles osas kindlat nõu anda. Küll aga võiks Leedult õppida seda, et reageerida tuleb koheselt ja suurte jõududega, naabreid ja liitlasi peab olukorrast kiiresti informeerima ning vajaduselt neilt abi taotlema.

Riik tohib illegaalsed immigrandid riiki, kust nad saabunud on, tagasi saata, aga siin tuleb arvestada mitmete rahvusvahelisest õigusest ja Euroopa õigusest tulenevate põhimõtetega. Piiriületaja, kellel viisa puudub, võib esitada asüülitaotluse ning saada pagulasstaatuse. Siis viiakse läbi spetsiifiline asüülimenetlus, et selgitada välja, kas taotlejal on alust asüüli saada või mitte. Lisaks peab riik rahvusvahelise õiguse kohaselt veenduma, et tagasisaadetavat ei ähvardaks teise riiki naasmisel oht elule, poliitiline tagakiusamine või ebainimlik kohtlemine. Selles mõttes on olukord komplitseeritud – mitu allikat on avalikult kinnitanud, et Valgevenes on Leetu smuugeldatavaid immigrante relva ähvardusel piiri ületama sunnitud. Püüdsin selgitada, milliseid asjaolusid arvestada tuleb, sest vastus sellele küsimusele ei ole must-valge. Aga jah, igal riigil on õigus oma territooriumi illegaalse piiriületamise eest kaitsta ja selle alla kuulub ka immigrantide lähteriiki tagasi saatmine.