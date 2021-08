TÄNAVAKÜSITLUS | Ummikseisus presidendivalimised tekitavad palju segadust. Pealinlased nõuavad otsevalimisi

Enamik küsitletutest arvas, et presidendi peaks valima rahvas. Samas märkis üks inimene, et see võib hoopiski hoogu anda populistist kandidaadile. Teine aga spekuleeris, et ühel korral proovitakse riigipea otsevalimine ära, misjärel ei pea sel teemal enam diskuteerima.