Tartumaal hukkus sõiduautolt löögi saanud jalakäija

„Jalakäija liikus paremas teeservas seljaga tagantpoolt lähenevate sõiduautode poole ning oli teel lähedal asuvasse kauplusesse. Esialgse info kohaselt ei veendunud kohalik eakas mees aga teeületuse ohutuses ning astus otse ette temaga samas suunas liikunud ning Tartust Valga poole sõitnud sõiduautole Volvo. Autojuht püüdis küll otsasõitu vältida ning keeras järsult vasakule telgjoone suunas, kuid kokkupõrget see manööver paraku ära ei hoidnud. 71-aastane jalakäija sai kokkupõrkes sedavõrd raskelt viga, et suri sündmuskohal“, kirjeldas avariipolitseinikud juhtunut.

Avariipolitseinik Kuuno Kiudorf tuletab meelde, et maanteel liikudes tuleb kõndida vasakus teeservas tagamaks iseenda ohutus ning ülevaade liikluses toimuvast. „Kui suure liiklusega trassil on tarvilik ületada teed, siis tuleb arvestada sellega, et sõidukite kiirused on seal suured, mistõttu tuleb teeületuse ohutuses olla lõpuni veendunud. Selleks tuleb valida turvaline ja hea nähtavusega lõik ning olla kindel, et tervelt teisele poole jõutakse,“ loetles avariipolitseinik tegureid, mis tagavad ohutu teeületuse.