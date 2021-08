Vaikus: ükski parteijuht pole viimaseil päevil Kadriorus läbi rääkimas käinud

Vabariigi Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe kinnitas Delfile, et ühegi erakonna esimees ei ole viimastel päevadel küsinud kohtumist praeguse presidendi Kersti Kaljulaidiga, et arutada viimase kandidatuuri eesolevatel presidendivalimistel.

Sotsiaaldemokraat Heljo Pikhof ütles pühapäeval Delfile, et sotsid toetavad Kaljulaidi, ent piduriks on Keskerakond. "Sotsiaaldemokraadid on valmis tänase presidendi kandidatuuri uuesti toetama. Ütlesime selle juba tükk aega tagasi välja. Olen aga aru saanud, et Keskerakonnal on riigipeaga kana kitkuda," sõnas ta. Siiski pole ka nemad kohtumist seni soovinud.