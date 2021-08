Läti valitsus otsustas Valgevene piiril eriolukorra kehtestada

Läti siseminiester Marija Golubeva kutsus valitsuse istungil kolleege eriolukorra kehtestamist toetama, selgitades, et see on ilmselge vajadus, võttes arvesse, kui palju rikkujaid viimasel ajal piiri ületab. Ta tuletas meelde, et ainuüksi viimastel päevadel on kinni peetud üle 200 illegaali, vahendab LSM.