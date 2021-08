USA kehtestas Valgevene isikutele, asutustele ja riigiettevõtetele uued sanktsioonid

„Aasta tagasi täna püüdsid Valgevene inimesed teha oma hääli kuuldavaks ja kujundada oma enda tulevikku selle kõige põhilisema demokraatia väljenduse – valimiste kaudu,” ütles Biden eile tehtud avalduses. „Selle asemel, et austada Valgevene rahva selget tahet, pani Lukašenka režiim toime valimispettuse, millele järgnes brutaalne repressioonikampaania teisitimõtlemise lämmatamiseks. Ühendriigid jätkavad inimõiguste ja vaba eneseväljenduse eest seismist, võttes Lukašenka vastutusele üheskoos meie liitlaste ja partneritega. Selleks anname me täna välja uue täidesaatva korralduse, mis suurendab meie võimet režiimile kahjude tekitamiseks, ja teeme teatavaks uued sanktsioonid Valgevene isikute ja organisatsioonide vastu nende rolli eest rünnakutes demokraatia ja inimõiguste vastu, piiriüleses represseerimises ja korruptsioonis. Nagu ma ütlesin Valgevene opositsiooni liidrile Svjatlana Tsihhanovskajale, seisame me koos Valgevene rahvaga, kui nad viivad ellu oma demokraatlikke püüdlusi.”