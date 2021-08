Kuhu kadus ihaldatud Jansseni vaktsiin? Mitmes maakonnas pole vabu aegu ühedoosilise vaktsiini saamiseks

Tartumaal elav Delfi lugeja soovis saada Jansseni ühedoosist koroonavaktsiini, ent maakonnas ei pakuta Janssenit. Sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooninõunik Gea Otsa selgitas, et Janssenit ongi hetkel väga vähe saada, sest seda tuleb Eestisse kordades vähem kui teisi vaktsiine. Otsa sõnutsi on tootjal suured tarneraskused: eelmisel nädalal lubatud 8000 doosi jäi sootuks tulemata, üle-eelmisel nädalal saabus 16 000 doosi asemel kõigest 4800.

Otsa nentis, et tervishoiuteenuse osutajad esitavad ise haigekassale tellimuse, milliseid vaktsiine ja kui palju nad soovivad. Vastavalt sellele täidetakse ka tellimused. Otsa tõdes, et kõiki Jansseni tellimusi ei ole aga võimalik teostada ning seda tüüpi vaktsiini pakutakse eelkõige kohtades, kus on keeruline teist doosi süstida, näiteks kui kaitsepoogitakse kodudes, laevadel või mõnedel mobiilsetel üksustel.