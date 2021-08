KOGEMUSLUGU | Noor tudeng Kätriin tööotsingutest Taanis: kirjutasin 78 kaaskirja ja kandideerisin rohkem kui 100 töökohale

Minu jaoks on välismaal elamine olnud parim otsus, mille elus teinud olen. Kuigi vahel on raske, annab see võimaluse astuda karjääris mitu sammu teistest ette ja ka täiesti uue perspektiivi oma unistustele, sest mida kaugemale jõuad, seda suuremaks kasvavad ka ambitsioonid ja teadmine, kui palju saab tegelikult ise ära teha. Ma küll olin valmis selleks, et alguses on rahaliselt keeruline, aga ikkagi soovitaksin seda kõige enam: teha enne võimalikult suur eeltöö ja panna palju kõrvale, et esimene aasta oleks stressivaba. Ma ei osanud ka oodata seda, kui tähtis on jagada seda teekonda kellegagi koos – väga suureks abiks on kas elukaaslase või sõbraga koos elamine, eriti kui ta on samuti eestlane. See tugi on vahel hädavajalik, kui ise tahaks juba natuke alla anda. Üllatas ka väliseestlaste abivalmis suhtumine ehk alati, kui on mure, tasub julgelt kirjutada kasvõi täiesti võõrale eestlasele, kes samas linnas elab, ja nõu küsida, sest kõik teavad, kui raske alguses olla võib, kui välismaale kolid.