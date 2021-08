Võimupöördega troonilt kukutatud Narva meer läheb kohalikele valimistele oma nimekirjaga. Jevgrafov: poliitilised mängud jäägu riigikogusse

„Miks ma otsustasin valimistele minna? Rakendamist vajavad veel paljud projektid ja ülesanded, mis on peaaegu poole aasta jooksul minu äraoleku tõttu pooleldi pooleli jäänud," põhjendas Jevgrafov RusDelfile tagamaid, mis põhjusel ta tänavu taaskord linnavalitsusse otsustab kandideerida.

Meeldetuletuseks: Jevgrafov hääletati Narva linnapea ametist maha 2020. aasta novembris, mil tema asemele asus Sotsiaaldemokraat Katri Raik.

“Kõik protsessid on peatunud. Oleme pool aastat tagasi rullunud - kui poleks olnud linnavolikogus võimupööret, oleksime need lõpetanud. Mul on soov alustatu lõpetada ja töötada linna heaks. Kõige tähtsam on see, et minu meeskonnas on inimesi, kes vastutavad oma sõnade eest, vastutavad oma otsuste eest, tahavad töötada linna heaks. Sellegipoolest peame Narvas tööd tegema ja las poliitilised mängud jäävad riigikogusse," ütles parteitu Aleksei Jevgrafov.

Valimisliidu registreerimine leiab aset 18. augustil, nimeks saab "Elagu Narva". Kes meeskonnas on, seda Jevgrafov ei avaldanud.

“Kui kandidaadid tahavad, saavad nad seda teha enne 18. augustit," märkis linnapeakandidaat. Ta lisas, et ise ta nimesid kuni selle kuupäevani avaldada ei kavatse. "Ootame kõigi poliitiliste jõudude esindajaid, kandidaatide registreerimine jätkub ka pärast 18. augustit ."

Värsket verd

Jevgrafov sõnas valimisliidu ideelist poolt kirjeldades järgmist: tema jaoks on peamine, et inimesed jagaksid valimisliidu nägemust linna arengust.

"Olen praktikute toetaja - vajame inimesi, kes teaksid, kuidas linnas edukalt töötada. Me ei kutsu inimesi teistest linnadest, kuna mulle tundub, et linnavolikogus peaks olema kohalikke inimesi, kes tunnevad linna seestpoolt. Loomulikult on vaja värske vere juurdevoolu, praktika näitab, et pärast valimisi uueneb linnavolikogu koosseis 30 protsenti. Kui peale sügisel toimuvaid valimisi see uueneb vähemalt 50 protsenti, olen rahul," tõdes Jevgrafov.