ERISAADE | Marko Mihkelson: Leedu sulges piiri Hispaania taktikaga, Valgevenes ootavad tuhanded ikka ülepääsu

„See nägi välja umbes selliselt. oli hommik, veidi peale kella kümmet. Umbes seitsmepealine grupp ilmub Leedu piirivalve kaamera ulatusse. Liiguvad metsast Valgevene piiritõkendi suunas. Tuletan meelde, et Leedu-Valgevene piir on 670 kilomeetrit pikk umbes, millest vaevalt 80 km on tarastatud. Olgugi, et see on päris algeline tara. Sellest grupist siis aidati üks üle aia. Aed on umbes kahe meetrine ja kolm rida okastraati. sealt vahelt poetati siis nooremapoolne, lapseohtu inimene üle. Kui oli üks saanud üle aia, siis ilmusid metsast välja kümmekond Valgevene piirivalvurit. Piirivalvuritel ju tavaliselt pole kumminuiasid, kaitsekilpe ega kiivreid peas. Sisuliselt nägid nad välja nagu oleme näinud Valgevene tänavatel märulipolitseid või Omoni tegutsemas. Nad tulid seisid kümnekesi sinna [piiriületajate selja] taha.“

Marko Mihkelson rääkis Delfi „Erisaates“, et tema käik Leetu oli silmiavav ja kinnitas, et Leedu on hübriidrünnaku all.

Marko Mihkelson saabus alles loetud tundide eest Leedust, kus käis esmaspäeval kohapeal uurimas, mismoodi tegeletakse Valgevene võimude poolt mahitatava hübriidrünnaku vastu, kus Minsk smugeldab ja surub inimesi üle piiri. Riigikogu väliskomisjoni esimees kirjeldab Delfi „Erisaates“ detailselt, kuidas Valgevene piirivalve Omoni kilpide, kumminuiade ja kiivrite ähvardusega takka lükates ajab inimesi üle piiri Leetu. Aga ometi on Leedu suutnud viia saabuvate inimeste hulga peaaegu nulli – Mihkelson räägib mis on nö Hispaania taktika, mida selleks kasutatakse? Aga oht pole möödas, Valgevenes on veel tuhandeid inimesi piiriületuse ootel – oht pingetõusuks on suur. Kardetakse, et väiksemate gruppide asemel võidakse lükata piirile massilisem grupp. Mihkelsoni muljete ja nähtu kohta küsis Raimo Poom.

„Kui Leedu patrullauto oli kohal, siis võeti see üks üle piiri saanud inimene kinni. Ja need, kes olid veel piiri taga, jalutati lähima aia värava juurde, kust nad toimetati samuti Leedu patrullautosse. Ja kogu selle aja, kui need inimesed liikusid ühes suunas, siis samal kaugusel ja distantsil hoidis positsiooni Valgevene piirivalve. Elementaarne, tuvastatud ja kontrollitud näide, kuidas Valgevene piirivalve osaleb inimkaubanduses,“ kirjeldas ta Valgevene režiimi varjamatut tegevust Leedu vastu.

Edasi kasutab Mihkelsoni kirjelduse järgi järgmiselt. „Taktika nii käibki, et kui Valgevene piirivalve on seal vastas, siis samast neid tagasi ei saadeta. Nad viiakse teise piiritsooni ja seal suunatakse Valgevene poole tagasi,“ seletas Mihkelson. „Pinge, temperatuur piirivalvurite kontekstiks on väga kõrge. Pinge provokatsiooniks, vahejuhtumiks või relva kasutamiseks on olemas. Seetõttu Leedu pool loomulikult püüab vältida igasugust ajendit provokatsiooniks.“

Väliskomisjoni esimees tõi välja, et Leedu kasutab Hispaanialt laenantud viisi piiri kontrollimiseks ja seda on valmis tegema hakkama ka Läti ja Poola. „Minu teadmistel eilsetest kohtumistest nii Poola kui Läti on valmis rakendama sama taktitut, mida Leedu on viimased päevad on teinud. Ehk kui toimub illegaalsete piiriületajate tuvastamine piiril ja nad tahavad üle tulla, siis nende vastuvõtmisest keeldutakse. Neid teavitatakse sama taktikaga, mida kasutas Hispaania Markost tulnud illegaalse voo tagasi tõrjumiseks, et olge head, kui tahate asüüli taotleda, palun pöörduge lähimasse ametlikku piiriületuspunkti. Seal esitage oma taotlus.“