Poolas on kolme päevaga kinni peetud 350 Valgevenest tulnud migranti

Seda on kolm korda rohkem kui eelmisel aastal. Viimastel päevadel on migrandid üritanud piiri ületada praktiliselt kogu Poola-Valgevene piiri ulatuses Podlaasia vojevoodkonnas, teatas Podlaasia piiriosakonna pressiesindaja Katarzyna Zdanowicz.

„Kinni peetud välismaalased on eelkõige Iraagi ja Afganistani kodanikud. Kõige suurem ebaseaduslike migrantide grupp, mis koosnes 85 inimesest, peeti kinni Kuźnice piirivalveosakonna töötajate poolt,” ütles Zdanowicz.

Alates aasta algusest on Podlaasia piirivalveosakonna töötajad kinni pidanud 871 inimest, kes on püüdnud ebaseaduslikult ületada Valgevene-Poola piiri. Seda on kaheksa korda rohkem kui mullu.