Lasnamäe vaktsineerimisbuss on populaarne. Murede korral saadetakse inimesed siiski esmalt raviarsti juurde

Qvalitase arstikeskuse meditsiinivaldkonna projektijuht Serli Raudseping sõnas Delfile, et möödunud nädalavahetusel vaktsineeriti Lasnamäel üle pooletuhande inimese. "Vaktsineerimisbuss oli Linnamäe Maxima parklas. Vaktsineerisime Jansseni ja Pfizer-BioNTech Comirnaty vaktsiinidega."

Tema hinnangul käivad vaktsineerimas nii eesti- kui ka venekeelse kodukeelega inimesed. "Käib nii neid, kes kuulevad vaktsineerimisvõimalusest esmakordselt, kui ka neid, kes teavad ammu, kuid on vaktsineerimise kasuks otsustanud alles nüüd, mil punkt on nende kodu juures."

Lisaks on meeskondi toetamas vaktsiinide sisestaja, kes tihti töötab distantsilt. Sisestaja töö puhul on oluline kiirus ja täpsus, sest tänu temale jõuavad Qvalitase vaktsineerimispunktist vajalikud andmed juba järgmiseks tööpäevaks digilukku.

Lisaks on abis ka bussijuht, punkti eest vastutav meedik, vabatahtlikud ning IT-tugi, et süsteemid alt ei veaks. Töö toimivuse aluseks ongi tubli ja tihe meeskonnatöö ning hea kommunikatsioon Haigekassa ja piirkondlike asutustega, kes meid parasjagu vastu on võtmas.