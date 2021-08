EESTLASED KREEKAS | Päikest pole näha juba päevi, rõdud tahma täis, kaardiga maksta ei saa

“Elekter ja internet on mõnes kohas ära, kaardiga maksta ei saa,” tõdes Leevi. Tema sõnutsi on kohalikud usaldavad inimesed, saad paberil arve ning maksad ära siis, kui kaardimakse võimalus taastatakse.

Turistilemmikust järel vaid tuhk



“Rhodosel on tulekahjule pandud piir, aga kuna on väga kuum ja suur tuleoht, siis tuletõrjujad on nii-öelda stand by (ootel – toim), et olla kohe valmis appi minema,” ütles Rhodose saarel elav Kaidi.