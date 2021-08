Irja Lutsar: karjaimmuunsus võibki jääda saavutamata, aga massiline vaktsineerimine on endiselt tarvilik

Üks olulisemaid punkte, mille Lutsar välja tõi, puudutab siiani seatud vaktsineeritustaseme sihtmärke.

"Seoses deltatüve kiirema ja laialdasema levikuga on mitmed modelleerijad leidnud, et karjaimmuunsuseks ei piisa 70%-lisest vaktsineeritusest, vaid tarvis on vaktsineerida 80-90% elanikkonnast," sõnas Lutsar oma postituses.

See tähendab, et nii valitsuse kui ka Euroopa Liidu vaktsineerimisplaan ei ole kaugeltki piisav, saavutamaks karjaimmuunsust. Sellele asjaolule on varasemalt rõhunud ka Andres Merits, kes on samuti teadusnõukoja liige ja viroloog.

Karjaimmuunsuseks ei piisa 70 protsendist - tarvis on vaktsineerida 80-90 protsenti elanikkonnast. Irja Lutsar

Oma kirjutises rõhus Lutsar veel asjaolule, et viimasel ajal on hakatud üleüldiselt kahtlema SARS-CoV-2 korral karjaimmuunsuse tekke võimaluses - teadlased räägivad, et koroonaviiruste puhul on sarnaselt gripiviirusele tegemist pidevalt muteeruvate viirustega, mistõttu ei püsi infektsiooni või vaktsineerimise tekitatud antikehad nakatumise vältimiseks vajalikul tasemel.

Viroloog märkis, et selles vallas on endiselt palju ebaselget. Küll aga olevat kõik eksperdid ühel nõul, et laialdane ja kiire vaktsineerimine aitab pidurdada uute tüvede teket, lükates seetõttu ka vaktsiinile resistentsete tüvede teke võimalikult kaugele.

"Oluline on märkida, et seni on kõik murettekitavad SARS-CoV-2 tüved tekkinud enne vaktsiinide kasutuseletulekut," rõhutas Lutsar. "Kui me peaksime vajama uusi vaktsiine, mis ka uute (praegu veel mittetuntud ja võimalik, et mitte olemasolevate) tüvede eest efektiivselt kaitseks, on oluline et nende väljatöötamiseks ja katsetamiseks jääks piisavalt aega; ka seda võimaldab praeguste vaktsiinide võimalikult laialdane kasutamine."

Mida sellise teadmise najal teha?

Lutsar selgitas, et kuna vaktsiinid pole ideaalsed ja immuunvastus väheneb ajas, nakatuvad ka täielikult vaktsineeritud inimesed. Seetõttu tõuseb tema sõnul päevakorda kolmandate dooside manustamise vajadus.