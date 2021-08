Valgevene sportlane Lukašenkast: ta viitab spordile kui oma mänguasjale

Kuigi kunagine jäähokimängija Lukašenka on oma 27 aasta pikkuse valitsusaja jooksul sporti toetanud, on mitmed tippsportlased tema vastu aktiivselt sõna võtnud. Mõned neist on kinni peetud, töö kaotanud või meeskonnast lahkuma sunnitud.

Nüüd on treenerina töötav Jakovlev Ukrainasse kolinud. Tokyo olümpiamängude ja Krõstsina Tsimanovskaja Poola põgenemise kohta ütles ta Kiievis antud intervjuus nii: „Loomulikult, ta viitab spordile kui oma mänguasjale, ja nüüd hakkas see mänguasi talle nii-öelda vastu.“

Jakovlevi sõnul on Lukašenka valimised kaotanud ebaseaduslik president ja see peaks kõigile selge olema.