Vaktsiinivastased plaanivad Balti keti aastapäeval lauluväljakul marssida. Lauluväljak tahab nende vaktsiinipasse näha

Balti keti aastapäeval, 23. augustil peaks lauluväljakul toimuma “Vaba Eesti - Balti keti aastapäeva vabaduse marss”. “Marsi eesmärk on marssida Eestimaa lõplikult vabaks ja lõpetada korrumpeerunud ja valelik poliitideoloogia ja valitsemine Eestimaal. Tuleb välja kuulutada rahva referendum, millega tühistada Euroopa Liidu liikmelisus, ja anda kõrgeim otsustusõigus rahvale,” seisab ühismeedia ürituses.

Üritusel ei ole aga üht kindlat korraldajat, organiseerijaks on märgitud “Balti keti taassünd”. Ürituse selgituses on kirjas, et osalejad peavad väärtustama seda, et elu ja tervis on inimese enda otsustada; inimene, laps, loodus, pere jms on püha; samuti tuleb hinnata sõna-, liikumis-, valiku-, kogunemise- ja tervisevabadust ning austama Eesti suveräänsust. Väidetavalt esineb teiste hulgas ka tšellist Silvia Ilves, kes pälvis rohkelt tähelepanu, kui maikuus Vabaduse väljakul koroonameetmete vastasel protestil tšellot mängis ja politsei peale räuskas.

Lauluväljak pole luba andnud

Lauluväljaku juhataja Urmo Saareoja kinnitas Delfile, et sellist üritust ei ole registreeritud. “Lauluväljaku käest kindlasti seda [luba] ei ole küsitud,” tõdes ta ja spekuleeris, et marsi korraldajad ja osavõtjad võivad ära kasutada võimalust, et lauluväljaku väravad on ööpäev läbi avatud, nii et territooriumile on võimalik pääseda.

“Minu soov on alati olnud, et lauluväljakule on kõik alati teretulnud ja oodatud, need väravad on lahti, aga siin ei ole kohta vandenõuteooriate jaoks,” sõnas ta ja nentis, et kõik kogunemised tuleb lauluväljakuga kooskõlastada ja luba hankida.

Saareoja ütles, et neil on õigus otsustada, milliseid koosviibimisi lubada ja milliseid mitte. “Loomulikult on meil filter, et me saame vaadata, milliseid üritusi me tahame lauluväljakule, milliseid me ei taha.” Siiski märkis ta, et üritusi võib korraldada, kui kõiki ohutusnõudeid järgida ja nendepoolne nõusolek saada. See tähendab, et kui välistingimustes on üle 100 osaleja, siis tuleb kontrollida vaktsiinitõendit, negatiivse testi olemasolu või läbipõdemise tõendit, nagu valitsuse kehtestatud piirangud ette näevad. Samuti nõuab lauluväljak rendiraha maksmist ja turvakontrolli.