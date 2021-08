Lukašenka lubas presidendiametist lahkuda väga varsti, aga uued kandidaadid on tema enda kasvatatud „pragmaatilised ja normaalsed” inimesed

„Aga kui tulevad presidendivalimised, luban ma teile, et ei hakka esile tikkuma, et ei osale, et ma seal kedagi esitan ja hakkan kedagi tagant tõukama, ei. Ma käitun ausalt,” ütles Lukašenka.

„Ma räägin kõigist kõike. Kuni selleni välja, et olen valmis avalikult nendega koos eetrisse minema, esitama küsimusi. Kõik on võrdsetel alustel. Aga võidavad Valgevenes kindlasti pragmaatilised, normaalsed inimesed,” ütles Lukašenka.

„Selgub, et meil on 15-20 inimest, kes võivad presidendiks kasvada. Nad on milleski minu sarnased. Sest mina olen nad üles kasvatanud, nad on kasvanud minu kõrval,” lausus Lukašenka ja täpsustas, et tema sarnased on nad oma ustavuse poolest.